        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti.

        Giriş: 09.03.2026 - 13:17
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette BEUN'un çalışmaları, başarıları ve işbirlikleri değerlendirildi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin yalnızca bilimsel alanda değil, kamu kurumları, özel sektör ve yerel paydaşlarla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda da önemli projelere imza attığını ifade etti.

        Ulupınar da üniversitenin bilimsel üretim, araştırma faaliyetleri ve toplumsal katkı odaklı projeleriyle başta Zonguldak olmak üzere Batı Karadeniz için önemli bir değer oluşturduğunu belirtti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        - GMİS yönetim kurulu Gelik'te madenciyi bilgilendirdi

        Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ndeki madencilerle bir araya geldi.


        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu, şube başkan ve yöneticileriyle Gelik'teki madencilerle buluştu.


        Sendika yönetimi işçileri, iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle müesseselerde üretimin durdurulması, yeniden başlanması ve kontrollü çalışma süreci ile son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

        Konuşmaların yapıldığı programda Yeşil ve beraberindekiler, TTK Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney ve ocak şeflerini ziyaret ederek, iş yerlerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

