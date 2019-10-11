BEÜ’de 2 bin’e yakın uluslararası öğrenci eğitim alıyor

Nitelikli ve kaliteli bir eğitim politikası çerçevesinde en çok tercih edilen üniversitelerden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararasılaşma politikası çerçevesinde uluslararası öğrenci sayısını hızla artırmaya devam ediyor.

20192020 eğitim öğretim yılı için tamamlanan uluslararası öğrenci asıl kayıtları ve ek kontenjan kayıtları sonrasında uluslararası öğrenci sayısı 2 bin’e yaklaştı.

Bu öğretim yılında, asıl kayıtta 443, ek kontenjan kayıtlarında da 477 uluslararası öğrenci olmak üzere, toplam 920 yeni öğrenci BEÜ’de eğitim almaya başladı. Üniversite bünyesine yeni katılan öğrencilerle birlikte toplam uluslararası öğrenci sayısı bin 913 oldu.

2123 Ekim tarihlerinde son olarak yedek adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak olan süreç sonunda 2 bin den fazla uluslararası öğrencinin eğitim aldığı bir üniversite hüviyetine kavuşacak olan BEÜ, eğitim alanında dünyadaki üniversiteler ile rekabet edebilecek bir seviyeye ve kaliteli eğitim anlayışıyla uluslararasılaşma çalışmalarını sürdürülebilir kılmaya, bu vesileyle üniversitenin, şehrin ve ülkenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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