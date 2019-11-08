AK Partili Türkmen’den toryum açıklaması AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen: “Toryum, enerji üretiminde kullanılmamaktadır”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Toryum rezervleri ve Ekonomik ölçekli Enerji üretimi ile ilgili bilgi verdi.

CHP Grubunun verdiği soru önergesi üzerine AK Parti gurubu adına söz alan Polat Türkmen, Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de Toryum madeninden Ekonomik ölçekli enerji üretimi yapılmadığını dile getirdi.

Türkmen konuşmasında şu görüşlere yer verdi; “Toryum Atom numarası 90, atom ağırlığı 232,12 olan radyoaktif bir elementtir. Toryumun parçalanabilir bir izotopu yoktur. Th 232 hızlı üretken reaktörlerde (FBR), nötron bombardımanı altında, parçalanabilir bir izotop olan U 233’e dönüştürülebilir. Doğrudan parçalanabilen bir izotopu olmaması nedeniyle, nükleer enerji üretiminde günümüze dek ancak laboratuvar ve pilot çapta uygulamalara konu olmuştur. Günümüzde Toryumla çalışan ticari ölçekli bir santral bulunmamaktadır, bunun sonucu olarak da toryumun enerji hammaddesi olarak tüketimi yok denecek düzeydedir. Toryum tabanlı bir enerji üretimi için, yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektiren deneme ve araştırma tesislerinin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün bu tesislerin her biri de günümüz şartlarında ekonomik olmadığından ticari ölçekte teknolojileri de dünyada henüz geliştirilmemiştir. Bu nedenle, ülkemizde bulunan toryumun mamul veya maden olarak satışı bugün için söz konusu değildir. Ancak, ülkemizde mevcut olan toryum cevherinin nadir toprak elementlerinden ayrılması ve yan ürün olarak kazanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Ülkemizde EskişehirSivrihisar yöresinde yaklaşık 380 Bin ton Toryum (ThO2) kaynağı belirlenmiştir. Toryum sırasını bekleyen bir nükleer enerji hammaddesi durumundadır. Bunun en büyük nedeni, nükleer yakıt çevrimi sorunudur. Bu nedenle, bugün için toryumla çalışan ticari ölçekte santrallar bulunmamakla birlikte, bu santralların protipleri, İngiltere, Almanya, ABD ve Hindistan’da uzun zamandır denenmektedir. Ticari ölçekte tüketimi olmaması nedeniyle, halen toryumun enerji hammaddesi olarak tüketimi yok denecek düzeydedir. Dünyada bilinen toplam toryum rezervinin yaklaşık 6,35 milyon ton olduğu ve ortalama yüzde 67 civarında toryum içerdiği tahmin edilmektedir. Rezervler ağırlıklı olarak Hindistan, Brezilya, Avustralya, ABD ve Türkiye’de bulunmaktadır.”

ZONGULDAK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:58

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