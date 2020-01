5.Çaycumalılar Buluşuyor için hazırlık toplantısı düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5. Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinin hazırlık toplantısı büyük bir katılımla yapıldı.

Bu yıl beşincisi yapılacak olan “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin hazırlık toplantısına, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir’in yanı sıra siyasi partilerin başkan ya da yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı toplantı Mahfel Mahalle Evi’nde yapıldı.

Çaycuma ve Köylerini Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu’nun yönettiği toplantıda birçok kişi söz alarak etkinliklerle ilgili görüş ve öneri sundu. Toplantıda, daha önceden yapılan etkinliklerin görüntülerinden oluşan bir video gösterisi de yapıldı. Toplantı sonunda toplumun her kesiminden temsilcinin bulunduğu bir düzenleme kurulu oluşturulurken, etkinliğin 57 Haziran tarihleri arasında 3 gün olarak yapılmasına karar verildi. Yeni oluşturulan yürütme kurulu ilk toplantısını 4 Şubat Salı günü yine Mahfel Mahalle Evi’nde yapılacak.

Bu katılımın Çaycumalılık ruhu ve bilincinin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek açılış konuşmasını yapan Başkan Çiloğlu, “Dünyanın birçok yerinde ciddi iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerinin başkanları, etkili ve yetkili yerde birçok Çaycumalı var. İşte biz bunları bir çatı altında toplayıp bu büyük gücü bölgemize aktarabilir, sahip oldukları imkanları bölgemiz lehine kullanabilirsek bu bizim en büyük başarımız olacaktır. Aramızda ticaret ve esnaf odası başkanlarımız var. Bu arkadaşlarımız Almanya’ya gittiler, orada Çaycumalı arkadaşlarımızla istişarede bulundular. İnanın orada çok ciddi kapılar açıldı. Bu toplantıların semeresini biz böyle alıyoruz” dedi. Çiloğlu konuşmasında, önceki dönem Kaymakam Serkan Keçeli ve Jandarma Komutanı Selçuk Özen’e de teşekkür etti.

Ardından söz alan Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ise, “Videodan izledim. Dört yılda çok güzel işler başarılmış, güzel etkinlikler yapılmış. İnşallah bu sene üzerine bir tık daha koyarak çok daha güzel bir etkinlik yapacağız. Belediye başkanımız bu seneki planlamalarla ilgili bayağı bir müjde verdi. Tarih olarak bir şablon da oluşmuş durumda. Bizler de Kaymakamlık ve kamu kurum kuruşları olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Başkanımın bu etkinliklerin önceden planlanması ve bir kurul aracılığıyla yürütülmesi önerisi gayet güzel. Herkesin katkısıyla yapılacak etkinlikler her zaman çok olumlu sonuçlar getirir. Bu çalışmalarla ilçe dışında yaşayacak Çaycumalıların da gelecek nesillerde ilçe ile olan bağlarının sürmesini amaçlıyoruz. İnşallah bunun sağlayacağız. Bu yılki etkinliklere öğrencileri, çocuklarımızı da dahil edelim. Sektörel planlamalar yaparak her yıl bir sektörünü içine katabiliriz. Burada 4 yıl çok büyük emekler verilmiş. Çok güzel bir Filyos Projemiz var. Ekonomik olarak Çaycuma bölgenin yıldızı. İlçemizi çok güzel günler bekliyor. Bunu sosyal aktivitelerle de desteklemek lazım. Çaycuma’yı yaşanabilir bir şehir olarak planlamamız lazım. Bu insanlarımızın kentleriyle olan bağlarının güçlenmesine de neden olacaktır. İnşallah emeğimiz zayi olmaz” dedi.

