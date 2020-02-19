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Yeni iş makinaları törenle hizmete girdi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi araç parkına dahil edip satın alınan 3 adet iş makinesinin tanıtımı törenle gerçekleştirildi.

Yeni iş makinaları törenle hizmete girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi araç parkına dahil edip satın alınan 3 adet iş makinesinin tanıtımı törenle gerçekleştirildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, araç parkına dahil edilen 3 iş makinesi Beko Loder, HMK 230 model Ekskavatör ve Hidromek araçları eski terminal alanında halka tanıtımı yapıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli ilçesinde güzel şeylerin olmaya başladığını belirterek yeni iş makinalarının Ereğli’ye hayırlı olmasını istediğini belirtti. Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sessiz sakin bir ortam var ama bu sessiz sakin ortamı bir yerde nasıl yırttığımız belediye meclis üyelerimizle, çalışanlarımızla hep beraber göreceksiniz. Eskiden olduğu gibi yapacağımız bir işi evvelden şunu yapacağız bunu yapacağız demiyoruz ama yeri ve zamanı geldiği zaman olayı göstererek söylemeye çalışıyoruz. Belediyemiz fevkalade iyi bir yolda ilerliyor kötü bir belediye almamıza rağmen borçlu aynı zamanda bir takım sıkıntıları olduğu bir belediye almamıza rağmen akılcı bir şekilde yoluna devam ediyor.
Aynı zamanda Ereğli’de de güzel şeyler oluyor. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bütün siyasi parti ilçe başkanlarıyla birlikte Ereğli’de çok basına ve halka bilgi vermiyoruz kargaşa çıkmasın, kıskançlıklar olmasın diye ama gerçekten çok güzel şeyler oluyor ilerleyen zamanda bunları Allah sağlık verirse hep beraber yaşayacağız. Belediyemizin kamu hizmetlerini kesintisiz devam etmesi için üç adet yeni iş makinası satın aldık.
Özellikle 18. maddeden dolayı yollar terkediliyor ama paletli elimizde olmadığı için maalesef yolları açmakta zorluk çekiyoruz. O bakımdan portföyümüze iki adet son teknoloji Alfa 8 model kazıcı yükleyici, bir adet de HMK Ekskavatör ekledik. 3 makine aldık. Yaptığımız piyasa araştırması içinde Hidromek makinesi tercih edilmiştir. Makinelerimiz diğer markaların aynı sekmende makinelere kıyasla çok daha performanslı olan makinelerdir. HMK 230 Ekskavatör paletli yurt dışı satış portföyün de olmasına rağmen Türkiye’de ilk defa belediyemiz tarafından satın alınmıştır. Yani özellikle altını çiziyorum henüz Türkiye’de bu makine satılmadı. Yurtdışı portföyün de var biz firmanın da yardımlarıyla destekleriyle kendilerine müteşekkirim ilk defa Türkiye’ye getiriyoruz bu makinayı. Makinaların finansmanı finansal kiralama yöntemiyle yapılarak uzun vadeli fon sağlanmış mevcut nakli sermayeden tasarruf edilmiştir. Finansal kiralama yönteminin KDV ve gelir vergisi avantajlarından yararlanılmış yüzde sekiz olan KDV oranı yüzde bire indirilmiştir. İki yıl içinde oluşacak net gelir ve vergisi avantajı ile yaklaşık 315 bin lira daha düşük fiyata alınmıştır. Ben Hidromek firması yetkililerine özellikle şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de ilk defa faliyete gireceği için onları tercih ettiğimiz için belediyemize çok büyük avantajlar sağladılar, kendilerine müteşekkirim teşekkür ediyorum. Bu makinalarımızla birlikte bir takım yol açılmadığı on sekiz maddeden artan yollar hala açılmadı diyen vatandaşlarıma müjde veriyorum. Yakın zamanda ekiplerimiz yolları hızla özellikle 18. maddeden arta kalan yolları hızla açmaya başlayacak ve izleri inşallah meydana çıkacaktır. Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum."
Konuşmalarının ardından Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Metin Avcı’nın yaptığı dua eşliğinde iş makineleri hizmete girdi. Törene belediye başkan yardımcıları, birim amirleri, belediye meclis üyeleri ve bazı muhtaralar katıldı.

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