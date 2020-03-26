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Sendika başkanlarından TTK promosyon ihalesine tepki

İHA

Zonguldak'ta görev yapan sendika başkanları dün yapılan TTK'da yapılan banka promosyon ihalesine tepki göstererek TTK'nın emekçinin haklarını gasp etme yolunu tercih etmişlerdir" dedi.

Sendika başkanlarından TTK promosyon ihalesine tepki

Zonguldak’ta görev yapan sendika başkanları dün yapılan TTK’da yapılan banka promosyon ihalesine tepki göstererek TTK’nın emekçinin haklarını gasp etme yolunu tercih etmişlerdir” dedi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji Bir sen Şube Başkanı Sedat Güngör, Türk EnerjiSen Şube Başkanı Selami Yoğurtçu, KESK ESM Şube Başkanı Vacit Esen, TTK’da yapılan banka promosyon ihalesine tepki göstermek amacıyla ortak bir basın açıklaması yayınladı yapılan açıklamada şöyle denildi.
“TTK Banka Promosyon İhalesi, 25 Mart tarihinde TTK Genel Müdürlüğünde yapılmıştır. Ülkemizin Korona Virüsü ile mücadelesinde zor günlerden geçtiği bu günlerde, bankalar, yaşanmakta olan krizi fırsata çevirerek TTK emekçilerinin haklarını gasp etme yolunu tercih etmişlerdir. İhaleye dört banka katılmış olup, en yüksek teklif beş yıl için, 4050 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Türkiye’de ki Kamu Kurumlarında son 2 yıl içerisinde yapılan promosyon ihalelerinde ortalama rakamlar, beş yıl için 67 bin TL arasında oluşurken, bugün bizlere bankalar tarafından reva görülen 4050 TL’lik teklifin kurum çalışanlarını temsil eden sendikalar tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. İhale komisyonunda çalışanları temsilen bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), verilen rakamı kabul etmemiş olup, “şerh” düşerek tepkisini göstermiştir. TTK’da 5 yıllık ortalama 7 milyar TL’lik işlem yapılmaktadır. Bizler TTK’da çalışanların ortak sesi olarak; bu teklifi kesinlikle kabul etmiyoruz. Söz konusu banka bu teklifinde ısrarlı olması halinde ise maaş kartlarımız hariç, tüm kredi kartlarımızı iptal edeceğimizi, bireysel işlemlerimizi kapatacağımızı, bu tür işlemlerimizi diğer bankalar aracılığı ile yapacağımızı, üyelerimiz adına kamuoyuna deklare ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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