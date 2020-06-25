Özdamar, kütüphanesindeki kitapları BEÜ'ye bağışladı

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Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar kendi kütüphanesindeki kitapları BEÜ bağışlayarak koleksiyona katkıda bulundu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar; BEÜ Kütüphane Daire Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Özdamar, kendi kütüphanesindeki kitapları bağışlayarak BEÜ'ye katkıda bulundu. Daire Başkanı Osman Demir ile makamında görüşen Özdamar, Kütüphane koleksiyonunun hızla gelişerek bilime sağladığı katkıları anlattı.

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