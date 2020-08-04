18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı (2)

SAYI 18'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 18'e yükseldi. Hastanede tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-08-04 21:44:48
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