BAKKA’dan Ankara lojistik üssüne ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAKKA’dan Ankara lojistik üssüne ziyaret

İHA

BAKKA’dan Ankara lojistik üssüne ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından bölgenin yatırım ve kalkınma hamlelerine yönelik araştırma çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda, bölgede potansiyel arz eden farklı yatırım konuları detaylı olarak çalışılıyor.
Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden oluşan TR81 Batı Karadeniz bölgesinin yakın gelecekte ekonomik gelişimine yön vermesi beklenen Filyos Vadisi Projesi doğrultusunda bölgede bir lojistik merkez kurulmasının gerekliliğine yönelik BAKKA tarafından Temmuz ayında başlatılan çalışmalarda bugüne kadar 40’dan fazla yüz yüze ve çevrim içi görüşme gerçekleştirildi. Saha ziyaretleri ve teknik gezi organize edildi. Bu doğrultuda, Lojistik Merkez Araştırma ve Ön Fizibilite Raporu çalışması kapsamında iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve tecrübe paylaşımı için BAKKA tarafından Ankara Lojistik Üssü’ne teknik ziyaret gerçekleştirildi. Zonguldak TSO tarafından da eşlik edilen ziyarette, yetkililerden Ankara Lojistik Üssü yönetim yapısı, işleyişi, kapasite gibi konularda bilgi alınırken bölgemizde kurulması planlanan lojistik merkez için görüş ve öneriler not edilmiştir. Sektörün gelecek projeksiyonuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğraf yarışmasında son başvuru 20 Eylül
YEREL HABERLER Fotoğraf yarışmasında son başvuru 20 Eylül
Mühendis ve 3 işçide koronavirüs çıktı, maden ocağında üretim durdu
YEREL HABERLER Mühendis ve 3 işçide koronavirüs çıktı, maden ...
Film ve belgesellere konu olan 'merdivenli şehrin çöpçü katırları' emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER Film ve belgesellere konu olan 'merdivenli şehrin ...
5 katlı binanın çatı katı yandı: 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatı katı yandı: 2 kişi dumandan ...
Emektar katırlar törenle emekli edildi Merdivenli şehrin emektar katırları emekliye ayrıldı 50 yıldır hizmet veren katırlar artık çöp toplamayacak
YEREL HABERLER Emektar katırlar törenle emekli edildi Merdivenli ...
Muhtar ve mahalle sakinlerinden Posbıyık’a teşekkür
YEREL HABERLER Muhtar ve mahalle sakinlerinden Posbıyık’a teşekkür
Çatı katında çıkan yangında 2 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangında 2 kişi itfaiye merdiveni ...
Profesör eşinin desteğiyle solucan gübresi üretimine başladı, talebe yetişemiyor
YEREL HABERLER Profesör eşinin desteğiyle solucan gübresi üretimine ...
Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti
YEREL HABERLER Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki ...
Maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza
YEREL HABERLER Maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt'u tebrik etti
YEREL HABERLER Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt'u ...
Otomobil yayaya çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarpıp kaçtı
Maske takmayan 101 kişiye 90 bin TL ceza
YEREL HABERLER Maske takmayan 101 kişiye 90 bin TL ceza
Ergenç, Suriye'deki saldırıya tepki gösterdi
YEREL HABERLER Ergenç, Suriye'deki saldırıya tepki gösterdi
Belediye ekipleri kaçak yapılaşmayı durdurdu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri kaçak yapılaşmayı durdurdu
Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı
YEREL HABERLER Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı
Üzerine dolap devrilen minik Ebrar, öldü (2)
YEREL HABERLER Üzerine dolap devrilen minik Ebrar, öldü (2)
Akgün, "Kimse bana çevreciliği öğretmeye kalkmasın"
YEREL HABERLER Akgün, "Kimse bana çevreciliği öğretmeye kalkmasın"
Ciğer, şehit düşen Kızılay personeli için baş sağlığı diledi
YEREL HABERLER Ciğer, şehit düşen Kızılay personeli için baş sağlığı ...
Maske denetiminde uyarılan sürücü: Aynı aileden olduğumuz için takmadık
YEREL HABERLER Maske denetiminde uyarılan sürücü: Aynı aileden ...
Zabıta pazaryerinde Korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Zabıta pazaryerinde Korona virüs denetimi yaptı
Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları
Devrek’te Hareketlilik Haftası kutlanacak
YEREL HABERLER Devrek’te Hareketlilik Haftası kutlanacak
Acı haberi Başkan Mustafa Sarıoğlu açıkladı Tüm Emekder yöneticisi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Acı haberi Başkan Mustafa Sarıoğlu açıkladı Tüm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X