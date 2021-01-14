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(ÖZEL) Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

DHA

(ÖZEL) Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor


Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) İNGİLTERE Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi beklenen Mesut Özil'in katkılarıyla Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapımına başlanan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin büyük bölümü tamamlandı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mesut Özil'in ilçedeki çocuklar için bir rol model olduğunu belirterek, "Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı" dedi.
Devrek Belediyesi tarafından Devrek İlçe Stadyumu yanında yapımına 3 yıl önce başlanan spor kompleksi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil maddi destekte bulundu. İçinde havuz, tenis kortu ve basketbol sahası bulunacak tesise 'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı verildi. İlçede birçok dalda sporcunun yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksinin büyük bölümü tamamlandı.
Ara transferde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı yönünde çıkan haberler, sporcunun memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, başarılı futbolcunun Türkiye'de oynamasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi. Tesis hakkında da bilgi veren Başkan Bozkurt, spor kompleksinin ilçelerinde birçok branşta sporcu yetişmesine öncülük etmesini hedeflediklerini anlattı. Bozkurt, "Mesut Özil bizim için bir değerdir. Kendisiyle iletişime geçtik. Avukat ve menajerleriyle oturduk ve durum değerlendirmesi yaptık. Sağ olsun katkıda bulanacaklarını söylediler. İş adamları ve müteahhitlerimiz ile birlikte bir çalışmaya girdik. Burayı toplam 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinlikler olacak şekilde tasarlıyoruz. Hedefimiz öncelikle tesisin bitmesi. Havuzun da proje aşaması bitti. Onunla ilgili yakında çalışma başlayacak. Gelecek yıl burası komple bir tesis olarak Devrek ve bütün Zonguldak'ın hizmetine girecek. Adı da tabii ki Mesut Özil spor tesisi olacak" dedi.
'MESUT DEVREK İÇİN ROL MODELDİR'
Mesut Özil'in Devrek için bir değer olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, çocukların da futbolcuyu örnek aldığını kaydetti. Özil'in Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdürmesi durumunda çok mutlu olacaklarını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:
"Rol modeldir Devrek için Mesut Özil. Devrek'te sporda sanatta birçok rol modelimiz var. Gönül isterdi ki hepsi adına bir şeyler yapalım. Mesut Özil'in Devrek için tanıtımının maddi değeri yok. Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Kendisine müteşekkiriz. Yaşadığı topraklara borcu olduğunu düşünerek burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de Devrek Belediyesi olarak katkılarımızı sunacağız. Onlarla beraber en kısa sürede Devreklilerin hizmetine girecek."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Drone ile yapılan spor kompleksinden detaylar
Mesut Özil Caddesi'nden detay
Aktüel kamera ile binadan görüntüler
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile röp.
Devrek ilçesinden detay
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak / Devrek Gürkay GÜNDOĞAN
2021-01-14 09:30:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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