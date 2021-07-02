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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 13’ncü Oyuncak Müzesi Ereğli’de açıldı

İHA

Türkiye’nin 13’ncü Oyuncak Müzesi Ereğli’de açıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonundan 400 eserin de yer aldığı 'Oyuncak Evi' hizmete girdi. Kaymakam Çorumluoğlu, bu tür müzelerin sayısının artması gerektiğini belirterek, “Bu tür eserlere ihtiyacımız var” dedi.
Karadeniz Ereğli’de, belediye tarafından hazırlanan Oyuncak Evi’nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Belediyesi Basın Danışmanı Nergis Bozkurt, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nin kendilerine esin kaynağı olduğunu belirterek, oyuncak evine yapılan oyuncak bağışları ve atölye çalışmaları konusunda bilgi verdi. Bozkurt yaptığı konuşmada, “Oyuncak evinde, matematikten dramaya, astronomiden el becerilerine, öykü yazmadan sepet örmeye, çömlek yapmaya kadar pek çok konuda atölye çalışmaları yapılacak. Burada hem yetişkinler, hem de çocuklar için tahta oyuncak yapım çalışmalarımız olacak. Atölye bölümünde oyuncak kütüphanesi olacak. Oyuncaklar bütün insanlık için birleştirici” dedi.
Törene katılan Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Ertar da Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nde Türkiye oyuncakçılığının tüm örneklerini toplamaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:
“Ankara Üniversitesi’nin 4 bin oyuncağa yakın koleksiyonu var. Bu koleksiyonun bazı bölümlerini Kültür Bakanlığı’nın izniyle yeni kurulan müzelere aktarıyoruz. Türkiye’de sayıları arttıkça, Türk çocuğuna yapılan hizmetin niteliği de artıyor. Türkiye’de 12 oyuncak müzesi var, bu 13.’sü olacak. Bir müze niteliği taşıyacak diye umut ediyoruz. Türkiye’de müzecilik çok ilerledi. Özellikle müzelerin bir öğrenme alanı olarak kullanımı çok yaygınlaştı, çocuklar okulda öğrendikleri bilgileri, deneyerek, öğrenerek kalıcı bilgilere dönüştürüyor. Kdz. Ereğli’de kültürel açıdan çok zengin bir yapı var.”
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, oyuncak evinin tamamlanıp açılmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Posbıyık, “Amacımız, oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi, gelişimi çocuklara anlatabilmek. Büyüklerle küçükler arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek. Ayrıca kuracağımız atölyelerde çocuklarımızın kişisel becerilerini ön plana çıkarmak en büyük arzumuz. Bu amaçla oyuncak üreticileriyle, sanatçılarla buluştuk. Bu bir süreç ve ilk adım. Bu süreçte de üniversitelerimizden, STK’larımızdan ve halkımızdan destek istiyoruz. Bu oyuncak evini yaşatarak müzeye dönüştürmek istiyoruz. Her dönemin kendine özgü oyuncakları var. Eski, unutulmuş oyuncakları yeniden hatırlatalım, bunları toparlayıp sergileyelim istedik. Farklı kültürlerin ve ülkelerin oyuncakları burada yer alsın, çocuklar bunlara ulaşabilsin istedik. Tüm büyükelçiliklere mektup yazdık, ülkenizin önemli oyuncaklarını gönderin dedik, birçoğundan cevap aldık. Antik oyuncakların kopyaları, unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklar, zeka oyunları oyuncak evinde yer alıyor. Oyuncak evinin atölyesinde her yaş grubu için farklı çalışmalar yapılacak. Çocukların kişisel becerilerini geliştirecek eğitsel çalışmalar yapacağız. Oyuncak tamirinden oyun havuzlarına, sanat tarihine kadar birçok hazırlığımız var. Oyuncak evi aynı zamanda çocukların eğitimine ve dünyayı keşfetmelerine yönelik çalışmalar yapacak” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 13. Oyuncak Evi’nin Ereğli’de açılmasının güzel bir olay olduğunu ifade eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Ereğli ne yaparsa en iyisini yapar” diyerek, “Ereğli’de olaylar başlar, kısa bir sürede büyür. Bu manada tabelaya baktım, yanında bir müze kelimesi yazacak kadar yer var. İnşallah burayı oyuncak evi müzesi olarak da adlandırır ve büyütürüz. Bundan da şüpheniz olmasın, gözünüz arkada kalmasın. Üç yıldır Ereğli’de görev yapıyorum, Ereğli’ye bu açıdan güveniyorum. Ereğli ne yaparsa en iyisini yapar. O açıdan inşallah bu sözümüze de sadık kalacağız. Reyonlara bakacağım, büyüklüğüne göre güzel bir hediye bağışlamamız da bu kadar sözden sonra farz oldu. Yer de son derece önemli bir yer. Dışarıdan gelen misafirlerimizin ayak altında olması gerekiyor. Şehirde gezerken buraya uğranılması pratik anlamda gayet güzel. İnşallah bu ayın sonunda Bölge Komutanlığımız ve belediyemizle ortaklaşa Deniz Müzesi’nin ihalesini yapacağız. Yine bu koridorda olacak. Bu müzeler ne kadar çok olursa, turisti burada o kadar çok tutarsınız. Turisti ne kadar çok tutarsanız, o ziyareti gelire o kadar rahat çevirirsiniz” dedi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesiminin ardından Oyuncak Evi hizmete girdi. Farklı dönemlere ait oyuncakların yer aldığı reyonları gezen protokol daha sonra bahçe tarafında çocuklarla buluştu, onlarla oyunlar oynadı. Öte yandan çocuklara elma şekeri dağıtılırken, mini bir konser de verildi.

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