'Zonguldak'ın Kanında Hayat Var' sloganıyla vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptılar

Zonguldak Valiliği ve Türk Kızılay iş birliği ile "Zonguldak’ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum” adı altında kan bağışı ve kök hücre kampanyası yapıldı.

Zonguldak’ta Valiliği ve Türk Kızılay Şubesi iş birliğiyle ikinci geleneksel “Zonguldak’ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum” adı altında kan bağışı ve kök hücre kampanyası düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen kan bağışı ve kök hücre kampanyasına, protokol üyeleri, daire müdürleri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.



Kampanyada Vali Mustafa tutulmaz ve protokol üyeleri kan bağışında bulundular

Vali Mustafa Tutulmaz, “Kızılayımız ülkemizde çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bunlardan birisi de kan temini ile ilgili organizasyonu yapmasıdır. Günde Türkiye'de 10 bin adet kana ihtiyaç var. Bu kanın bir şekilde temin edilmesi gerekiyor. Ve bunun temini de bizlere düşüyor. Devamlı kendi geleceğimizi göz önünde tutarak bir gün ihtiyacı olarak düşünerek vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Biz valilik olarak bunun önderliğini yapıyoruz. Belediye başkanımızla şimdi kan vereceğiz. Vatandaşlarımız da burada iki gün boyunca bu organizasyona katılmayı davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Valiliğin öncülüğünde 'Zonguldak'ın Kanında Hayat Var' sloganıyla başladıkları programı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, “Kan bankacılığı alanında, kanın güvenli kan bağışçılarından temin edilmesi, kalite standartlarına uygun olarak testlerden geçirilmesi ve uygun koşullarda sağlık kurumlarına iletilmesi sürecinde en önemli etken gönüllü kan bağışçılarının varlığıdır. Her ülkenin kendi kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından sağlaması büyük önem arz etmektedir. Türk Kızılay, 152 yıldır insani yardım alanında faaliyet göstermekte ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Faaliyet alanlarından bir tanesi de Ülkemizin kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından temin ederek hastanelerimize ve hastalarımıza ulaştırmaktır. Kızılay ülke genelinde toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini 3 bin 515 personel ile günlük 10 bin ünitenin üzerinde kan bağışı toplayarak gerçekleştirmektedir. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi, güvenli kan temini projesinde Zonguldak İli ve İlçelerinde vatandaşlarımızın, kan temini konusunda sıkıntı yaşamaması için aralıksız çalışmaktadır. Zonguldak Merkez ve İlçelerinde bulunan tüm hastanelerin kan ihtiyacı yüzde 95 oranında, ücret ve nakil sıkıntısı olmadan kan merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetleri verebilmek için gönüllü ve düzenli kan bağışçılarına ihtiyaç vardır. Kan Bağışında bulunan vatandaşlarımızın, Hepatit B, Hepatit C, AIDS ve frengi testlerine ücretsiz bakılarak kan grubu kartları bağışçılara verilmektedir. Kan bağışı ve kök hücre bağışı konusunda en büyük destekçimiz tüm kurum ve kuruluşlardır. Kızılay; büyük bir iyilik hareketi, 152 yıllık bir çınar ağacı, bağışçılarımızın sayesinde her zaman mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. 2 gün boyunca vatandaşlarımız kan ve kök hücre bağışında bulunabilecekler. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.

On ünite kan bağışında bulunan Kıdemli Başçavuş Hamza Akbulut'a plaket ve bronz madalya takdim edildi.

