Öğretmen çift el ele verdi, çocuklara bilimi sevdiriyor

Zonguldak Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Zeynep ve Ali Hasırcı, okul okul gezerek öğrencilere bilimi sevdiriyor.

Zonguldak Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu’nda görev yapan Zeynep ve Ali Hasırcı çifti kendi imkanlarıyla okul okul gezerek öğrencilere bilim sevdirmeye çalışıyor. 28 yıllık öğretmen olan Zeynep Hasırcı, köy köy gezerek bilimi öğrencilere aşılamak için uğraş verdiklerini belirterek “28 yıllık öğretmenim görevimize başladığımızdan beri bir idealistlik peşinde çocukların gözlerine bakarak onların daha neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık bu düşüncelerle çeşitli etkinlikler yaptık halk oyunları etkinlikleri satranç etkinlikleri çocuk oyunları izcilik çalışmaları ve en son projemiz ve bilimi seviyor keşfediyorum projemiz bu proje desteği ile edindiğimiz bilim setleri ile köy köy dolaşarak gönüllü olarak kendi imkanlarımızla çocuklara atölyeler yapıyoruz ve bilimsel düşünmeyi düşünceyi yaymaya çalışıyoruz çocuklarda her şeyin bir bilimsel çözümü olduğunu anlatmaya çalışarak bir nebze de olsa destek vermeye çalışıyoruz. Aslında bu projeleri dediğin gibi yapıyoruz ama teknolojinin ilerlemesi ile sadece çocukları geliştirmedik orada Biz de çocuklardan faydalanarak kendimizde geliştik. Yaptığımız bu çalışmaları önce çeşitli sosyal medya guruplarından çocuklara vermeye çalıştık ama çocukların bizim yüzümüzü görmeye sesimizi duymaya ihtiyaçları olduğunu görünce evimizin bir odasını küçük bir stüdyoya çevirdik ve kendinizi çekimler yapmaya başladık bu şekilde de çocuklarla bir gönül bağımız oldu” şeklinde konuştu.



'İlk günkü heyecanla görev yapıyor'

28 yıldır öğretmen olduğunu ifade eden Ali Hasırcı, ilk günkü heyecanla görevine devam ettiği belirterek “Yaklaşık 28 yıldır öğretmenim bugünkü heyecanım sanki yeni göreve başlamış gibiyim. Biliyorsunuz 24 Kasım öğretmenler günü ben sanki ilk defa göreve başlıyor gibi aynı heyecanı duyuyorum Biz eşimle birlikte istiyoruz ki sınıflarımız, okullarımız öğrencilerimizin hayallerini güçlendirdiğimiz yerler olsun istiyoruz ve sınıflarımızda hayal gücü merkezleri olsun istiyoruz. Ben kendi sınıfıma baktığım zaman çocukların istek ve ihtiyaçlarına yola çıkarak örneğin bir uzay fontu oluşturduk. Dünyanın katmanlarını yaptık ve çocuklarımız bundan çok memnunlar ve mutlular. Çünkü buraya geliyorlar hayalleri güçleniyor bizde onlar mutlu olunca biz de mutlu olmuş oluyoruz. Tabii ki Bilimi seviyor bilimi keşfediyorum projesiyle sadece biz kendi öğrencilerimize değil köy köy gezerek öğrencilerimize artı Türkiye'nin farklı illerinden de davetlere alıyoruz oralara gidip atölyelerde yapıyoruz. Gaziantep'e gitmiştik Amasya’ya gittik orada atölyeler yaptık. Farklı illerde, Zonguldak merkezde atölyeler yaptık Zonguldak'ın diğer ilçelerinde de imkanımız oldukça gidiyoruz. Bunlar tamamen gönüllü çalışmalar. Kimse bize ekstra bu işleri yaptığımız için bir ödenek vermiyor. Bu projeleri yaparken biz hem öğrencilerimizde çalışırken uluslararası projelere de başvurduk yarışmalara katıldık dünya öğretmenlerin topluluğunun düzenlemiş olduğu yarışmada dünyanın en iyi 100 öğretmeni arasına girdik ve projemizde en iyi 100 proje arasına girmiş oldu. 23 hafta önce de gene iklim eylemi projesinde de okulumuz öğrencilerimizin yaptığı projelerle okulumuz mükemmellik ödülü aldı tabii bu bizi çok mutlu ediyor yani yaptığımız çalışmaların hem uluslararası alanda görülmesi ödüllendirilmesi mutlu edici bir şey ayrıca 2018 yılında yaptığımız çalışmalarla Zonguldak ZOKEV’in yılın eğitimcisi ödülünü de almış olduk o da bizi ayrıca mutlu etti hem yerlerden uluslararası alanda da yaptığımız çalışmaların görünürlüğünü hissetmek bize mutlu ediyor. Amacımız çocuklarımızın biraz daha gülümsetmek geleceğe hazırlamak” şeklinde konuştu.

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