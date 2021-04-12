DHA

Alaplı ve Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan yolda, sabah saatlerinde heyelan oldu. Alaplı- Akçakoca yolu Kavukkavla mevkisinde etkili olan yağmurun heyelana neden olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Akçakoca yönünde yola taş ve toprak dökülürken, ulaşım durdu. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik, diğer yoldan çift şeritli olarak verildi.

Jandarma ve Karayolları, heyelan bölgesinde önlem aldı. Karayolları ekipleri, heyelanla birlikte yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.