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        Haberler Gündem Zonguldak'ta dereye devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü

        Zonguldak'ta dereye devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:31
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        Kazada baba ile oğlu can verdi
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        H.D'nin (34) kullandığı otomobil, ilçeden Mengen'e seyir halindeyken orman deposu mevkisinde dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü ile oğlu A.D'nin (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Baba ve oğlunun cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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        #Devrek
        #haberler
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