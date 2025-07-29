Zonguldak'ta dereye devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
Giriş: 29.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:31
H.D'nin (34) kullandığı otomobil, ilçeden Mengen'e seyir halindeyken orman deposu mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü ile oğlu A.D'nin (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba ve oğlunun cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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