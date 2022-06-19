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Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta iki ambulans çarpıştı: 3 yaralı
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Zonguldak'ta trafik kazasına giden iki ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye hareket eden 2 ambulans, birbiriyle çarpıştı. Kaza sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı

Zonguldak'ta iki ambulans çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ta iki ambulans çarpıştı: 3 yaralı
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DHA

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Zonguldak'ta, Devrek-Ereğli Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Beycuma beldesi Bölücek köyünde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgesine seyir halinde olan ambulanslardan 67 AAP 385 plakalı ambulansın sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. H.K. yönetimindeki 67 NH 112 plakalı ambulans ise önündeki ambulansa arkadan çarptı.

Kazada ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanları M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına ise diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bölücek köyünde meydana gelen trafik kazasına ise başka ambulanslar sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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