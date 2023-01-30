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Zonguldak'ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaz bürüdü. Karlı yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağan karda doyasıya eğlendi

Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu
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DHA

Zonguldak'ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karlı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Zonguldak kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara yolunda ulaşım olumsuz yönde etkilendi.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Yollar beyaza bürünürken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli ilçesine bağlı Kandilli bölgesinde kar yağışıyla birlikte yoğun sis de etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

BAZI VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Bazı vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı. Arkadaş grupları ve çocuklarıyla birlikte alanlara çıkanlar, kar yağışı altında doyasıya eğlendi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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