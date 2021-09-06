Otomobilin çarptığı abla ve kardeş kurtarılamadı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Yol kenarındaki bir restoranda çalışan çocuğunun yanına giden Şengül Sarı ve ablası Nazikar Sarı'ya, Mustafa S. yönetimindeki 67 UA 467 plakalı otomobil çarptı.

Yola savrulan iki kardeş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre; Nazikar ve Şengül Sarı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Jandarma, otomobil sürücüsü Mustafa S.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.