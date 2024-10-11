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        Haberler Gündem Zonguldak'ta silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Zonguldak'ta silahlı saldırı: 2 ölü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:15 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:15
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        Zonguldak'ta silahlı saldırı: 2 ölü
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        Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından Yüksel K. (46) ve dayısı Hayrettin Ç'ye (60) silahla ateş açıldı.

        Saldırıda, Yüksel K. ve Hayrettin Ç. yaralandı

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hayrettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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