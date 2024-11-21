Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Zonguldak'ta tren araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta tren araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak-Filyos seferini yapan bakım treni, Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B'nin (52) kullandığı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.B.K. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı, geçici olarak durdurulan seferler de tekrar başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ZONGULDAK
        #zonguldak haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        AB Yüksek Temsilcisi Borrell Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        Türkiye şiddetli yağış ve fırtına etkisinde: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar havada turladı
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kaza farklı sebep aynı!
        Kaza farklı sebep aynı!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk