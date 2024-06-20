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        Haberler Gündem Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Zonguldak'ta 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma'nın cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:26
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        Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 5 çocuk babası Bayraktasma'nın (94) Türk bayrağına sarılı tabutu, Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı Binbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Apaydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş ve vatandaşlar katıldı.

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        #ZONGULDAK
        #Hüseyin Bayraktasma
        #haberler
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