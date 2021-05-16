Tam 153 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

AA

Temiz havasının yanı sıra doğal ve mikroklima özelliğiyle daha çok astım hastalarının ziyaret ettiği Gökgöl Mağarası turizme açık olan 875 metrelik bölümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir teraslarıyla da dikkati çeken mağara, 7 Ağustos 2019'da "Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi" kapsamında ziyarete kapatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde ziyaretçiler için mağara girişine hediyelik eşya bölümü, mescit, kafe, ziyaretçi alanı, sergi holü ve kütüphane yapıldı.

İçindeki elektrik tesisatı da onarılan mağaranın bu ay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete açılması planlanıyor.