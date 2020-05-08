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Koronavirüs sebebiyle evden çalışmanın yayılmasıyla yıldızı parlayan Zoom Video Communications, bugün yaptığı açıklamayla güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase’i satın aldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre güvenlik ve şifreleme mühendisleri ekibini içeren satın alma, Zoom’un tüm platformda uçtan uca şifrelemeyi devreye alma planına hız kazandıracak.

Satın almayı değerlendiren Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “Uçtan uca şifrelenen iletişim platformları var. Güvenlik işlevleri kolay entegre edilebilir iletişim platformlar var. Kurumsal ölçekte iletişim platformları var. Ancak hiçbir platformun tüm bunları sunduğunu düşünmüyoruz. Zoom’un ortaya çıkarmaya çalıştığı şey, işte bu. Kullanıcılarımıza güvenlik, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirliği tek noktadan sunabilmek. Bunun için ilk adımımız, doğru ekibi bir araya getirmek oldu. Keybase, derin şifreleme ve güvenlik deneyimini Zoom’a taşıyacak. Max ve ekibiyle bir araya geleceğimiz için çok heyecanlıyız. Böyle uyumlu bir güvenlik mühendisleri grubunu bünyemize katmak, güvenlik çalışmalarımızı geliştirdiğimiz 90 günlük planımızda önemli bir ilerleme sağlayacak” şeklinde konuştu.

Keybase.io Kurucu Ortağı ve Geliştiricisi Max Krohn ise, “Keybase, Zoom ekibine katılacağı için heyecan dolu! Ekibimiz güvenlik ve gizlilik konusunda tutkulu bir şekilde çalışıyor ve şifreleme uzmanlığımızı her gün yüz milyonlarca katılımcının yer aldığı bir platforma taşımak bizim için bir onurdur” ifadelerini kullandı.

530 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI

Krohn, Zoom güvenlik mühendisliği ekibini yönetecek ve doğrudan Yuan’a bağlı çalışacak. Zoom ve Keybase liderleri, birlikte çalışarak Keybase ürününün geleceğini belirleyecekler.

Zoom giderek popülerleşse de artan popülerliğiyle güvenlik endişeleri de yükselmeye başladı. Geçtiğimiz ay Zoom uygulamasını kullanan 530 binden civarında kullanıcının bilgisinin ‘dark web’te satışa çıktığı ortaya çıkmıştı. Hesap başına ortalama 0.0020 dolara satışa sunulan bilgiler arasında, Zoom kullanıcılarının e-posta adresleri, şifreleri, güvenlik anahtarları ile kişisel toplantı URL'leri de yer aldığı görülmüştü.

Zoom endişeleri gidermek için 90 günlük güvenlik planını açıklamıştı. Firma 90 günün sonunda çok daha güvenli bir platforma sahip olamyı hedefliyor.