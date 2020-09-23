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Video iletişim platformu Zoom, 4 yeni özelliği devreye aldı

Video iletişim platformu Zoom uzaktan eğitim için 4 yeni özelliğini devreye aldı. İşte sanal oturma şemasından, işitme güçlüğü çekenlere desteğe; sesi açmaktan, grup çalışmalarına Zoom güncellemesiyle gelen yenilikler...

zoom uzaktan eğitim
HABERTURK.COM

Covid-19 salgınının etkisiyle eğitim kurumları riski asgariye indirmek için yeni eğitim-öğretim döneminde öğretmen ve öğrencileri sanal sınıflarda buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda video iletişim platformu Zoom, uzaktan eğitim için 4 yeni özelliğini kullanıma sundu. Zoom’un sanal sınıfları daha verimli ve etkili bir eğitim alanına dönüştürme hedefiyle yayınladığı yeni özellikler şunlar:

1- Sanal oturma şeması

Zoom’un aynı anda 49 katılımcıyı ekrana yansıtma özelliği olan Gallery View’da öğretmenler, galeri görüntüsü sırasında hangi öğrencinin nerede bulunmasını istiyorsa ona göre görüntüyü sürükleyip, istediği noktaya sabitleyebiliyor. Sanal sınıfa giren yeni katılımcılar ayarlanan görüntünün değişmesine sebep olmuyor. Özellikle sıralı etkinliklerde ya da öğrencileri gruplara ayırmada bu özellik önemli bir görev üstleniyor.

2- İşitme güçlüğü çekenler için destek

Zoom’un “Pin Video” özelliği, aktif konuşmacı görünümünü devre dışı bırakarak yalnızca arzu edilen videonun kişisel görünümünüz için sabitlenmesine olanak tanıyor. Toplantı sahipleri, çoklu sabitlemeyle, kendi özel ekranlarında 9 öğrenciyi sabitleyebiliyor. Öğrenciler de aynı biçimde öğretmenin izniyle 9 videoya kadar ekranlarını sabitleyebiliyorlar. Bu sayede işaret diliyle iletişim kuran öğretmen ve öğrenciler, aktif konuşmacıların söz sahibi olmasıyla yaşanabilecek video görüntü değişiminden etkilenmiyorlar. Böylece işitme engelli ya da işitme problemi yaşayan öğrenciler ekranın sabit noktasında her an iletişime uygun halde konumlandırılabiliyorlar.

3- Grup çalışmaları güçleniyor

Zoom ile gelen çoklu spot özelliğiyle öğretmenler sanal sınıflarında 9 öğrenciye kadar video görüntüyü tüm sınıfın görebileceği biçimde sabitleyebiliyorlar. Bu özellik, örneğin sunum yapacak olan bir grup öğrencinin öne çıkmasını sağlayarak, tüm sınıfın dikkatini bu gruba çekebiliyor.

4- Sesi açmak artık çok daha basit

Öğretmenlerin, Zoom’da sesi açmak için öğrencilerden izin almaları gerekiyordu ancak yeni özellikle sesi açmak ve yönetmek daha pratik hale geliyor. Öğrenciler ya da velileri, mikrofon simgesinin “yukarı” okuna tıklayarak açılan menüden kimlerin sesini açma iznine sahip olduklarını görebiliyor ve yönetebiliyorlar. Sesi açma yetkisine sahip kişileri görmek için, “Sesini Açabilecek Kişileri Görüntüle” listesine tıklanması gerekiyor. Bu listeden dilenildiğinde sesi açma yetkisi geri çekilebiliyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN EK ÖNLEMLER

Zoom’un güncellemesiyle birlikte gelen bu yeniliklere ek olarak öğretmenlerin Zoom sınıflarını yönetebilmeleri için bazı önlemler de özellikler arasına eklendi. Güvenlik simgesi aracılığıyla öğretmenler, öğrencilerinin şunları yapmalarını engelleyebiliyorlar:

- Ekranlarını paylaşıma açmaları

- Kendilerini yeniden isimlendirmeleri

- Tüm sınıfa yazılı mesaj göndermeleri

- Mikrofonlarını açmamaları

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