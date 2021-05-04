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Zorlu Holding, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisini, Zorlu Holding üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla düzenlediği webinar ile açıkladı.

Toplantıda Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan grubun çalışanlarıyla çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Düzenlenen webinar ile Zorlu Holding’in dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda benimsediği “sorumlu yatırım holdingi” anlayışıyla, “çevresel, sosyal ve yönetişim” (ÇSY) alanlarında tüm paydaşları ve şirketleri için yüksek değer yaratacak yenilenen stratejisi açıklandı. Bu kapsamda, Zorlu Holding, insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarını, “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetecek.

'KRİZLERE KARŞI DAYANIKLILIĞIMIZ ARTACAK'

Son 4-5 yıla bakıldığında dünyanın, insanlık tarihinin en hızlı ve köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, "İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, dijitalleşme derken şu an içinde yaşadığımız pandemi gibi birçok büyük meseleyle karşı karşıyayız. Şirketlerimiz, paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz. Bu strateji bizim krizlere karşı dayanıklılığımızı arttırırken, uzun dönemde kârlılık da yaratabilme özelliğine sahip. Yenilenebilir enerjiye, elektrikli araç ekosistemine, akıllı elektronik-beyaz eşyaya, teknik ve akıllı tekstil ürünlerine çok ciddi yatırımlarımız var. Bunları daha karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye doğru taşıyarak şirketlerimiz aracılığıyla dünyada bu değişim ve dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Artık yatırımcıların, şirketlerin bilançolarına etki eden finansal olmayan konuları çok daha fazla dikkate aldığını ifade eden Zorlu Holding CFO’ su Cem Köksal da, "Yapılan araştırmalar ÇSY performansını geliştiren ve büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş şirketlerin uzun dönemde sürdürülebilir karlılık yaratma konusunda oldukça başarılı olduklarını gösteriyor. ÇSY, giderek kurumsal bir çerçeveye oturuyor, ölçümleniyor, buna göre şirketler değerlendiriliyor ve kredi mekanizmaları bile bunun üzerinden yeniden şekilleniyor. Düşük karbonlu bir büyüme stratejiniz yoksa bu dünyada uzun dönemde ayakta kalmanız ve yaşamanız mümkün değil" diye konuştu.