Zorlu PSM'de çocuklar için sanatla dolu bir ay

ÖNÜM ARKAM DUYGULARIM SOBE // 12 OCAK // %100 STUDIO SAHNESİ // 14.00

Deniz’in hayali, denizlerin derinliklerinde kaybolan bir korsan olmak. Ancak bu kez, macera odasında tek başına kaldığında başlıyor. Duyguların birer rehber gibi hayat bulduğu bu büyülü yolculukta Deniz, korkudan cesarete, öfkeden mutluluğa kadar kendini keşfediyor. Hayatın renklerini duygularıyla tanımak ve sonsuz mutluluğu arayan Deniz’e eşlik etmek için siz de bu eşsiz hikayede yerinizi alın. Etkinlik 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

PEZZETTINO // 19 OCAK // %100 STUDIO SAHNESİ // 11.00-14.00 Küçük bir parçacık olarak başladığı yolculuğunda, Pezzettino’nun en büyük sorusu “Acaba kime aitim?” oluyor. Bütüne ulaşma arayışında büyük bir dünyayı keşfeden Pezzettino’nun duygusal ve felsefi yolculuğuna siz de katılın. Bu oyun, hem büyüklere hem küçüklere bir parça olmanın ve kendine ait olmanın ne demek olduğunu anlatıyor. Etkinlik 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

REKLAM KİTKUT: KAMP YAPAN MARSHMALLOWLAR ÇİZİM ATÖLYESİ // 19 OCAK // GALERİ ALANI // 13.00 Sıcacık bir kış gününde hem eğlenmek hem de yaratıcı olmak ister misiniz? Sevilen sanatçı Eylül Bolat eşliğinde marshmallow çizip renklendireceğiniz bu atölyede, hayal gücünüzü özgür bırakacaksınız. Hem çocukların hem yetişkinlerin severek katılacağı bu keyifli etkinliği kaçırmayın. Etkinlik 7-16 yaş aralığı için uygundur.

MASAL SAATİ //25 OCAK // GALERİ ALANI // 11.00-14.00 Masal anlatıcısının, çocuklara masal diyarı yolculuğunda rehberlik ettiği bu atölye çalışmasında tıpkı masallarda olduğu gibi çocukların karşısına bu yolculukta engeller çıkar ve tıpkı masal kahramanlarının yaptığı gibi çocuklar birbirlerine yardım ederek bu engelleri aşarlar. Çocuklar şarkılarla, oyunlarla, ritimle, hareketle ve bazen de sessizliğin gücü ile masal kahramanlarına eşlik eder ve tüm çocukların bu diyarda tek bir süper güce ihtiyaçları vardır, o da hayal gücüdür… Etkinliğin 11.00’deki gösterimi Hayal gemisinde yolculuk etmek isteyen 3-6 yaş arasındaki bütün çocuklar için uygundur. Etkinliğin 14.00’deki gösterimi ise Hayal gemisinde yolculuk etmek isteyen 7-11 yaş arasındaki çocuklara göre kurgulanmıştır.

REKLAM BESTE ERİN İLE YAZIYORUM ÇİZİYORUM// 26 OCAK // GALERİ ALANI // 14.00 Beste Erin ile Yazıyorum-Çiziyorum Atölyesi’de çocuk kitabı yazarı ve illüstratör Beste Erin, çocuklara hikaye yazmanın temel adımlarını eğlenceli bir şekilde öğretirken, onların kendi hikayelerini yazıp resimlemelerine rehberlik edecek. Bu yaratıcı ve eğitici atölyede, çocuklar hem yazarlık hem de sanatsal becerilerini keşfederek kendi kitaplarını tasarlayabilecekler. Atölye, çocukların hayal dünyalarını canlandıran yaratıcı yazma oyunu ile başlıyor. Beste Erin, çocuklara hikaye kurgulamanın adımlarını eğlenceli ve interaktif bir şekilde aktararak, onlara kendi hikayelerini yazma sürecinde rehberlik ediyor. Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı etkinlikte çocuklar, kurguladıkları hikayelerini sanatsal kağıtlar ve çeşitli boyalarla resimleyerek, kendi elleriyle tasarladıkları bir kitap oluşturma deneyimi yaşıyorlar. Etkinlik 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

REKLAM 1923 // 26 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 19.00 Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaş, kendilerini bir anda Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına uzanan; genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının yarattığı Millî Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde soluk soluğa izleyeceksiniz. 100 kişilik dev kadronun bu eşsiz performansını kaçırmayın. Etkinlik 7 yaş ve üzeri katılımcılar için uygundur.