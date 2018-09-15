Zorya Lugansk - Dynamo Kyiv sahaya çıkıyor

Ukrayna Premier Lig maçında Zorya Lugansk ile Dynamo Kyiv, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 11 puanlı Zorya Lugansk 4. sırada bulunuyor, Dynamo Kyiv 13 puana sahip ve 3. sırada. Zorya Lugansk son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Dynamo Kyiv, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 694 kodlu maçı oynayanlar; Zorya Lugansk galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, Dynamo Kyiv galibiyet oranı 1.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Zorya Lugansk son hafta oynanan Vorskla-Naftohaz Poltava maçında 2-0 yenildi.

Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Zorya Lugansk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Zorya Lugansk, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Dynamo Kyiv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dynamo Kyiv, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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