Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor ZTK FİNAL MAÇI 2025 | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı: Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?

        Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu. Yarı finalde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre dev final, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın tarih ve saati futbolseverler tarafından merakla beklenirken, Galatasaray 18. kupasını hedefliyor, Trabzonspor ise şampiyonluk sayısını artırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Kupayı 17 kez müzesine götüren Galatasaray ile Göztepe’yi geçerek finale yükselen Trabzonspor, bu sezon kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre final mücadelesi Mayıs ayında Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. İki ezeli rakibin bu önemli buluşması futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. İşte merak edilenler...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası büyük final mücadelesi için geri sayım başladı. Beklenen maç 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

        3

        GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ekranları üzerinden yayınlanıyor.

        4

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        TFF, final maçının Gaziantep'te oynanacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

        "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı