Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı: Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?
Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu. Yarı finalde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre dev final, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın tarih ve saati futbolseverler tarafından merakla beklenirken, Galatasaray 18. kupasını hedefliyor, Trabzonspor ise şampiyonluk sayısını artırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Kupayı 17 kez müzesine götüren Galatasaray ile Göztepe’yi geçerek finale yükselen Trabzonspor, bu sezon kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre final mücadelesi Mayıs ayında Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. İki ezeli rakibin bu önemli buluşması futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. İşte merak edilenler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası büyük final mücadelesi için geri sayım başladı. Beklenen maç 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ekranları üzerinden yayınlanıyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
TFF, final maçının Gaziantep'te oynanacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."