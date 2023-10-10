'Zübeyde, Analar ve Oğullar'ın İstanbul galası yapıldı

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"ALİCAN’I GÖRMEK İSTEMEDİM"

Aslıhan Güner, Atatürk’ü canlandıran Alican Yücesoy ile ilk karşılıklı sahnelerinde yaşadıkları duygu yoğunluğunu da şöyle anlattı: İyi ki Alican’la birlikte oynadım. Birlikte gerçekten çok duygulu sahnelere imza attık. Alican o kadar benziyor ki Atatürk’e. Bana önce fotoğrafını gösterdiler, kendisine haber gönderdim ilk kez sahnede karşılaşalım diye. Gözlerimiz birbirine ilk kez o sahnede değsin istedim. Çünkü Çanakkale Savaşı sonrası, anne oğulun birbirlerini görmedikleri 8 senelik bir zaman dilimi var. İnanılmaz bir hasret var Zübeyde Hanım’da. Sonra sahneye girdik. Uzaktan Alican’ı gördüm. Kalbimin atışını, titrememi, zaten yaşlı bir bedende olduğum için ayakta durmakta zorlandığımı hatırlıyorum. Ve Alican’la o an hiç konuşmadık. Sahneyi prova da etmedik. Sadece duygumuzu yaşadık. Ben bir anneydim. Onu doğurdum,büyüttüm, savaşa yolladım, yüreğim ağzımda içim titreyerek onu bekledim ve öylesi bir hasretle sarıldım ona. İnanılmaz bir sahneydi bizim için. Gerçekten unutmayacağım.