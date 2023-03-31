Birbirinden yetenekli yarışmacılar her hafta büyük ödülü kazanabilmek için yarışıyorlar. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi açıklanıyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. İşte 31 Mart 2023 Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ile ilgili detaylar...