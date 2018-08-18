İngiltere’nin başkenti Londra’daki evini uzun yıllar süren çalışmaların ardından sanat galerisine çeviren Veysel Yıldırım, son çalışması Zümrüdü Anka’yı neden yaptığını açıkladı. Son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, “küllerinden yeniden doğmak” olarak adlandıran sanatçı bu nedenle Türkiye’deki tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Yıldırım, "Böyle zamanlarda biz sanatçıların da bir olup ülkemizin arkasında olmamız gerekiyor" dedi. Yıldırım, bu nedenle çizdiği Zümrüdü Anka resmini Türkiye’ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye ettiğini belirtti.



İHA'nın haberine göre, Yıldırım son yaşanan gelişmelere de atıfta bulunarak herkesin böyle dönemlerde bir olması gerektiğinin altını çizdi. Ressam Veysel Yıldırım, "Kimi insan gidiyor dövizini bozduruyor kimi insan gidiyor altınını bozduruyor. Böyle bir kenetlenme böyle bir ruhu yeniden oluşturmak zamanı Zümrüdü Anka kuşu da bunu böyle bir düşünceyi çok iyi temsil ediyor. Küllerinden yeniden doğan bir Türkiye’yi temsil ediyor. Renklerin birbirine karmaşası bir fırtına gibi ortada yeniden bir Türkiye’nin yaratıldığını gösteriyor" dedi.

Ressam Veysel Yıldırım 1.20 x 2 metre büyüklüğündeki Zümrüdü Anka resmini uygun görüldüğü takdirde Türkiye’ye göndermek istiyor. Zaman zaman yaptığı resim ve çalışmaları ile gerek İngiltere gerekse dünya basınında yer alan sanatçı bu sefer de Zümrüdü Anka resmi ile amacının Türkiye’nin yanında olmak olduğunu söyledi.