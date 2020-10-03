Zümrüdüanka son bölümü izlendi. Zümrüdüanka 13. bölümünde, Zümrüt ve Serhat, artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Zümrüt, Serhat’ın gözlerinin içine bakarak, kendisini kandırdığına inanır.

ZÜMRÜDÜANKA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zümrüt ve Serhat, artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Zümrüt, Serhat’ın gözlerinin içine bakarak, kendisini kandırdığına inanır. Oysa Serhat, sadece Zümrüt’ü korumak için çabalamıştır. Ancak Zümrüt, Serhat’ın sözlerine kulaklarını tıkar.

Deniz, her şeyin ortaya çıkmasıyla birlikte, işinin kolaylaşacağını düşünür. Ancak Ülfet, Deniz’in planlarının önündeki büyük engellerden biridir. Cihan, kızını geri alıp, eski hayatına dönmek için radikal adımlar atar. Kader, onu aynı zamanda Zümrüt’e de yaklaştırmaktadır.

Suhandan, Hamit hakkında duyacağı bazı şeylerden sonra, gitmek ve kalmak arasında kalacaktır.

Zümrüt, kaza gecesinde olanları hatırlamaya başlar. Hatırladığı her şey, onu adım adım Abbas’a götürmektedir.

Abbas, yolun sonuna mı gelmiştir? Serhat, Zümrüt’le mutlu olabilmek için, daha kaç sınavdan geçecektir?