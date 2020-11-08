Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Zümrüdüanka 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 18. son bölüm

Zümrüdüanka 18. son bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren yılmaz, Selim Bayraktar ve Ayten Uncuoğlu'nun yer aldığı dizi her Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Zümrüdüanka 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zümrüdüanka dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Zümrüdüanka 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 18. son bölüm

Zümrüanka dizisinin 18. son bölümünde; Abbas vurulur. Zümrüt ve Serhat’ın evlenme kararı, Azimet’in sonunu düşünmeden hareket etmesine sebep olur. Zümrüdüanka 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 18. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhat ve Azimet, kopma noktasına gelirler. Serhat ve Zümrüt, herkese ve her şeye rağmen sonunda evlenirler. Bunca badireden sonra, sadece mutlu olmak için birbirlerine söz verirler. Ancak Abbas’ın, Meliha üzerinden kurduğu plan da hızlanmıştır.

Suhandan, Hamit’in oğluna kendini kabul ettiremez. Suhandan bunun üzüntüsünü yaşarken, onu daha kötü günlerin beklediğinden habersizdir.

Meliha, çok tehlikeli bir durumun içine düşer. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da Zümrüt ve Serhat, Meliha’nın başına geleni öğrenirler. Serhat, Abbas’ı bulup, hesap sormak için her yerde onu arar. Abbas da Serhat’tan kaçarken, çok yanlış birine sığınır. Serhat, adaleti sağlamaya çalışırken, yine en yakınları tarafından sınanacaktır.

Meliha, içine düştüğü durumdan kurtulabilecek midir? Zümrüt ve Serhat, mutlu olmak için daha ne kadar bedel ödeyecektir?

ZÜMRÜANKA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. son bölüm izle
TELEVİZYON"Veremezsin abi!"
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONİşte MasterChef'te eleme adayları
Alev Alev 2. yeni bölüm önizleme yayınlandı!
TELEVİZYON"Yapma Ömer, tufaya düşme!"
Çukur 102. bölüm 2. fragman yayınlandı! Çukur fragman izle
TELEVİZYON"Kardeş..."
MasterChef çikolota fabrikası nerede? MasterChef Türkiye nerede çekildi?
TELEVİZYONMasterChef çikolota fabrikası nerede?
İbo Şov bu akşam yayınlanacak mı? İbo Show neden yok? Star TV yayın akışı
TELEVİZYONİbo Show neden yok?
Gönül Dağı bu akşam var mı, yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı
TELEVİZYONGönül Dağı bu akşam var mı?
Mumya Geri Dönüyor kaç yılında çekildi? Mumya Geri Dönüyor oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONMumya Geri Dönüyor oyuncuları kimlerdir?
Zümrüdüanka oyuncuları kimler? Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor ve konusu nedir?
TELEVİZYONZümrüdüanka oyuncuları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm bu akşam Show TV'de! Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kim? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ne ve nerede çekiliyor?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kim ve konusu ne?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X