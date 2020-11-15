Zümrüanka dizisinin 19. son bölümünde; Zümrüdüanka yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta ekrana geliyor. Zümrüdüanka 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 18. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.

ZÜMRÜANKA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.