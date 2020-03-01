Zümrüdüanka 6. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. İşte Zümrüdüanka ile ilgili detaylar...

ZÜMRÜDÜANKA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Zümrüdüanka 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünden ayrıntılar geldikçe detaylar haberlerimizde yer alacak.

ZÜMRÜDÜANKA 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

Latif’in itirafıyla Demirkan Konağı’ndaki tüm dengeler alt üst olmuştur. Azimet’in Saniye ile ilgili düşüncelerini öğrenen Abbas bunu kendi lehine çevirmek için sinsi bir plan yapar. Safını açık açık ilan eden Azimet de Zümrüt’ü yaralamak için hiç vakit kaybetmeyecektir.