Zümrüdüanka bu akşam neden yok? Soruları 18 Kasım tarihli FOX TV yayın akışında bulunmayınca izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Zümrüdüanka yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ZÜMRÜDÜANKA BU AKŞAM NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisi gün değişikliği yaparak artık her Çarşamba günü izleyicisi karşısına çıkacak. Dizinin ise bu akşam yeni bölümü yerine tekrarı ekranlarda olacak.

ZÜMRÜDÜANKA 20. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zümrüdüanka yeni bölümü 25 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.