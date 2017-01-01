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AK Parti'de olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:52:04 Güncelleme: 11:21:44 HABERTURK.COM

AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.

YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK

Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak. 

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    işin çivisi çıktı derdimiz bumu şimdi , hani 16 nisandan sonra ülke düzelecekti
  • Misafir 3 dakika önce
    Gündem reel ekonomi olmalı.. Son dönemde Türkiyede fiyatlar çağ atladı... Ücretlilerin geliri açıklanan enflasyon rakamlarının bile altında kaldı.. Fakirleştik.. Kim zengin oldu bilmiyorum
  • Misafir 11 dakika önce
    fiiliyatta zaten genel başkan vekiliydi
  • Misafir 11 dakika önce
    Dövizdeki artışı kim frenleyebiliyorsa onu başkan seçin. Mezhepler ve ideolojiler karın doyurmuyor.
  • Misafir 21 dakika önce
    yuh
  • Misafir 23 dakika önce
    Reis ne derse bizim için tamamdır
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