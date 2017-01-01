AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.
YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK
Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.
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YORUMLAR 6
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Misafir 2 dakika önceişin çivisi çıktı derdimiz bumu şimdi , hani 16 nisandan sonra ülke düzelecekti00
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Misafir 3 dakika önceGündem reel ekonomi olmalı.. Son dönemde Türkiyede fiyatlar çağ atladı... Ücretlilerin geliri açıklanan enflasyon rakamlarının bile altında kaldı.. Fakirleştik.. Kim zengin oldu bilmiyorum00
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Misafir 11 dakika öncefiiliyatta zaten genel başkan vekiliydi30
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Misafir 11 dakika önceDövizdeki artışı kim frenleyebiliyorsa onu başkan seçin. Mezhepler ve ideolojiler karın doyurmuyor.30
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Misafir 21 dakika önceyuh30
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Misafir 23 dakika önceReis ne derse bizim için tamamdır39
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