Porsche’nin 6 milyar Euro yatırımla geliştirme kararı aldığı elektrikli ulaşım atağının en önemli üyesi, konsept ismi Mission E’nin, yola Türkçe bir isimle çıkacağı resmen açıklandı.

Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda göstermiş ve o tarihten bu yana nasıl isimlendirileceği konusu özellikle Alman basınında merak konusu olmuştu. Cevap geçen haftanın son günü Porsche CEO’su Oliver Blume’den geldi. Porsche spor otomobillerinin 70. yılı vesilesiyle Porsche Müzesi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan CEO yeni otomobilin adının Türkçe, genç bir atın canlılık ve hareketliliğini anlatan TAYCAN olacağını açıkladı.

Böylelikle Volkswagen Grubu’nda Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu.

2020’DE YOLA ÇIKACAK

Gelecek yıl piyasaya çıkacağı açıklanan TAYCAN ilk bilgilere göre 600 beygir gücünde olacak. 500 kilometrelik iddialı bir menzil vaat eden Türk tayı fabrika verilerine göre 15 dakika içinde de tam olarak şarj edilebilecek.

Porsche’nin yeni bebeği markanın Zuffenhausen’deki fabrikasında üretilecek. 2015 yıılında Frankfurt’ta gösterildikten sonra yeni elektrikli bir dizi önemli teste de tabi tutuldu. Marka bu testlerin tamamında adı artık TAYCAN olan Mission E’yi hep Tesla ile birlikte test etti.

Sıfırın altında 40 derecelere kadar soğukların yaşandığı Kuzey Kutup Dairesi’nde gerçekleşen testlerden birinde, yeni elektrikli bir Panemera kasası altına gizlenmiş ve yola çıktığı andan itibaren en ciddi rakibi haline geleceği Tesla Model S ve Model X’le karşılaştırmalı olarak test edilmiş, bu test sürüşü de otomobil paparazzileri tarafından yakalanmıştı.

Porsche’nin elektrikli otomobiline Türkçe bir isim vermesi otomobilsever Almanların bir araya geldiği çeşitli bloglarda da tartışıldı. TAYCAN’ı, CAYMAN’a uyumlu bulan ve hangi dilde olduğunu önemli bulmayanlar olduğu gibi, meseleye daha milliyetçi bakıp tepki gösterenler de oldu.

İSİM KONUSUNDA ‘ÇUVALLAYABİLİR’

Volkswagen Touran modelini piyasaya çıkardığında, Almanya’da yaşayan ve otomobil tamirciliği yapan Turan Ailesi’nin isim hakkı savaşıyla karşı karşıya kalmış, her ne kadar rakam resmen açıklanmadıysa da aileye iki adet yeni Touran, bir adet Touareg ve söylentilere göre de en az 200 bin Euro nakit ödenmiş ve isim hakkı aile temsilcisi Ali Turan’dan satın alınmıştı.

Grubun isimle ilgili yeni krizi, yine bir Türk ailesi ile ama Almanya’da değil, Gaziantep’te yaşayan Hanifi Sinan Taycan’ın sahibi olduğu, özellikle Avrupa’ya ihraç etmek üzere büyük çuvallar üreten Taycan Plastik’le yaşaması ihtimali yüksek. Çünkü Taycan tescilli ve yıllardır dünyaya bu isim altında ürünler satıyor.