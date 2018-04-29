İklimi, eşsiz kumsalları ve tarihi eserleriyle gözde destinasyonlardan Türkiye, kruvaziyer turizmi açısından da tercih edilen ülkeler arasında önemli yer tutuyor. Barselona, Civitavecchia, Venedik ve Pire limanlarına önemli alternatif olan Türkiye’deki limanlar coğrafi açıdan dikkati çekiyor.

Son 5 yılda Türkiye'ye 5 bin 284 gemiyle 6 milyon 855 bin 191 ziyaretçi geldi. Bu yılın ilk 3 ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden 8 gemi, 4 bin 258 yolcu getirdi. Geçen yıl Türkiye'de 16 limandan kruvaziyer yolcu hareketi gerçekleşirken, Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya, bu gemilerin sıkça uğradığı limanlar arasında yer aldı.

Kruvaziyer turizmi sadece yabancılara değil, yerli turistlere de alternatif ve farklı tatil deneyimi yaşama şansı sunuyor. Dünyada birçok turistin tercih ettiği kruvaziyer turlarına, Türklerin de ilgisi hızla artıyor. Bu kapsamda Kuşadası, İzmir ve İstanbul katılımlı gemi seyahatleri giderek yaygınlaşıyor. Türkler gemi seyahatinde en çok sıcak bölgeleri tercih ediyor. Kruvaziyer gemileri konfor ve sundukları seçenekler açısından 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Yolcular, tur kapsamında birçok ülkeyi ziyaret etme imkanı buluyor. Aileler de dahil olmak üzere birçok farklı yolcu tipine uyabilecek çeşitlilikte seyir seçenekleri, özellikle kısa süreli turlarda ekonomik ve kaliteli tatil imkanları da kruvaziyer gemilerine talebi artırıyor.