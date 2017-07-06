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İpek Soylu Wimbledon'da ikinci turda

Milli tenisçi İpek Soylu ile Taylandlı partneri Wongteanchai, Wimbledon Turnuvası çift kadınlar ilk turunda Minella-Sevastova ikilisini 2-0 yenerek üst tura yükseldi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 17:16:16 Güncelleme: 17:24:44

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar ilk tur mücadelesinde, İpek Soylu ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Mandy Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) ikilisinin karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 üstün tamamlayan İpek Soylu-Varatchaya Wongteanchai çifti, diğer seti de 7-6'lık skorla kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve üst tura çıktı.

Milli tenisçi ile partneri, ikinci turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaşacak.

  • İpek Soylu
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