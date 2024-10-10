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        Haberler Bilgi Ekonomi 0 faizli kredi veren bankalar Ekim: 50 bin TL'yi buldu! Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor, şartları nedir?

        Faizsiz kredi kampanyaları Ekim 2024: 50 bin TL'yi buldu: İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

        Bankaların müşteri kapma yarışı sürüyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelledi. Nakite ihtiyacı olan vatandaşlar ise bu noktada 0 faizli kredi veren bankalar ve başvuru şartları için araştırmalarına hız kazandırdı. Tutarı 10 bin ile 50 bin TL arasında değişen faizsiz kredi kampanyaları için yeni müşteri olma şartı aranıyor. Peki hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri sorusunun yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:10
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        1

        0 faizli kredi veren bankalar hangileri merak ediliyor. Bazı özel bankalar, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli faizsiz kredi ile 3 ay vadeli taksitli nakit avans imkanı tanıyor. Bu tutarın 50 bin TL’ye ulaşmasının ardından bankaların yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları inceleniyor. Özellikle nakite ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde yer alan bankaların faizsiz kredi kampanyaları ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar…

        2

        İŞTE 0 FAİZLİ KREDİ İMKANI VEREN BANKALAR LİSTESİ

        ENPARA

        Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

        Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar şunlardır:

        Belirli bir düzenli gelire sahip olunması

        Güncel kredi skorunun yeterli olması

        Bu koşulları yerine getirdiğiniz takdirde, sıfır faizli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

        3

        AKBANK

        Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor.

        Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

        4

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

        Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 15 Ekim tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşterilerimiz faydalanabilir.

        5

        İŞ BANKASI

        İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

        Kampanyadan 01.10.2024 – 31.10.2024 tarihleri arasında İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.

        Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.

        Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacaktır.

        6

        QNB FİNANSBANK

        QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

        Kampanya, görüntülü görüşme ve direkt satış kanalları ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşterilerimiz için geçerlidir.

        7

        TEB

        TEB, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

        Cepteteb.com.tr ve CEPTETEB Mobil Dijital İhtiyaç Kredisi kampanyası, cepteteb.com.tr adresinden ve CEPTETEB Mobil üzerinden yapılacak başvurularda geçerli olup, %0’dan başlayan faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vade ile sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olan yeni müşteriler için geçerlidir.

        Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

        8

        ING

        ING Bank, yeni ING'lilere özel %0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.

        Bunun için, Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı’nızdan alışveriş yaparak, vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek veya başka bankadaki hesabınızdan ING hesabınıza para göndererek aylık 3.250 puan toplamanız yeterli.

        Böylece, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL’ye kadar olan kredinizin faizi, taksit ödemelerinizde alacağınız indirim ile %0 faiz olarak yansır.

        9

        ON DİJİTAL BANKACILIK

        ON Dijital Bankacılık, yeni müşterilerine özel 3 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

        Ayrıca 07 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında yeni ON'lulara Süper Ek Hesap (KMH) akdi faiz oranı %5.00 yerine %0 faiz oranı ile sunacak.

        10

        DENİZBANK

        Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

        Kampanyadan 30/09/2024 – 31/10/2024 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.

        11
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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