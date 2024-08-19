1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim" Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:30 facebook

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