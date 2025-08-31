Habertürk
        1 Eylül Pazartesi altın fiyatları: Altın rekor kırıyor! Bugün gram, çeyrek, altın ons, bilezik fiyatı ne kadar?

        Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkileyebileceği tahmin ediliyor. Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelecek dönemde Fed'in faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmasının etkisiyle dolar endeksindeki hareketlerin altının alternatif maliyetini etkileyerek oynaklığı artırabileceğini söyledi. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 1 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

        Giriş: 31.08.2025 - 07:41 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:11
        1

        ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor. Analistler, Fed'in faiz indirim fiyatlamalarının başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metaller tarafında etkili olduğunu belirterek, ABD'nin 8 ay sonra tekrar bir gevşeme sürecine girmesinin, ons altındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekleyebileceğini söyledi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 1 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.559,22

        Satış: 4.561,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.446,60

        Satış: 3.449,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.294,75

        Satış: 7.457,87

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.179,00

        Satış: 29.740,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.436,00

        Satış: 29.702,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.543,91

        Satış: 14.915,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.179,00

        Satış: 29.740,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.914,41

        Satış: 30.668,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.476,05

        Satış: 3.463,62

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.119,08

        Satış: 4.346,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 73.319,00

        Satış: 74.140,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

