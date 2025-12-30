Habertürk
        Haberler Dünya 1 Filistinli çocuk hayatını kaybetti | Dış Haberler

        1 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 21:20 Güncelleme: 30.12.2025 - 21:49
        1 Filistinli çocuk hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüğü bildirildi.

        AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre İsrail askerleri, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Dena Hüseyin Mikat isimli Filistinli kız çocuğuna ateş açtı.

        İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında çekildiği bölgede vurulan kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Görgü tanıkları da Tuffah Mahallesi'nin doğusunda konuşlu İsrail askeri araçlarının yerleşim bölgesine açtığı yoğun ateş sonucu Mikat'ın yaşamını yitirdiğini aktardı.

        Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

        Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi, 1141 kişi yaralandı.

