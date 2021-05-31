Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası gözler Haziran ayına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki, 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar açılacak mı? İşte detaylar...

1 HAZİRAN'DA KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kademeli normalleşme döneminde kafeler, restoranlar ve lokantalar hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde hizmet veriyorlar. Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihinde son bulacak.

Kabine Toplantısının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANIYOR!

Kabine toplantısında korona virüs ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.