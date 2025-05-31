Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Haziran son depremler listesi: AFAD ve Kandilli ile bugün en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        1 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Türkiye'de her gün yer kabuğunun farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Bu sarsıntıların birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kayıt altına alınıyor. 1 Haziran 2025 tarihinde de ülkenin farklı noktalarında arka arkaya depremler kaydedildi. Peki, gün içerisinde hangi illerde deprem oldu, büyüklükleri neydi? İşte, 1 Haziran 2025 tarihli güncel son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 07:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yer sarsıntıları, hem kamuoyunun hem de uzmanların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 1 Haziran 2025 tarihinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu, şiddeti neydi? İşte detaylar...

        2

        BİNGÖL SALLANDI

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 09.28'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 14.96 kilometre altında yaşandı.

        3

        EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 01.31'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 09.39'da 3.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

        4

        BURDUR DA SALLANDI

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde saat 05.37'de 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.99 kilometre altında kaydedildi.

        5

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı