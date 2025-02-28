Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 30. haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 30. haftanın programı açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Lig'de 30. haftanın programı açıklandı!
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:

        14 Mart Cuma:

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

        20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)

        15 Mart Cumartesi:

        13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

        16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

        20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

        16 Mart Pazar:

        13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

        13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

        20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!