        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 14:37 Güncelleme: 30.08.2025 - 14:37
        Trendyol 1. Lig'in 5, 6, 7, 8 ve 9. haftalarında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 5. hafta programı şu şekilde:

        12 Eylül Cuma

        17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor

        20.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

        13 Eylül Cumartesi

        16.00 Boluspor - Manisa Futbol Kulübü

        16.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

        19.00 Sivasspor - Sarıyer

        19.00 Çorum FK - Van Spor FK

        14 Eylül Pazar

        16.00 Bandırma Spor - Ankara Keçiörengücü

        16.00 Iğdır Spor - Serik Spor

        19.00 Amed SF - Pendikspor

        15 Eylül Pazartesi

        20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

