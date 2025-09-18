1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Eylül Cuma:
14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun
20 Eylül Cumartesi:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker
21 Eylül Pazar:
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır