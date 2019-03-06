Ligdeki 18 takımdan 13'ü teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Hatayspor'da İlhan Palut ve İstanbulspor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.
Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Giray Bulak ve İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.
Giresunspor'un 4. isimle yoluna devam ettiği ligde, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor 3. teknik direktörüyle çalışıyor.
İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR
Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, daha sonra Altay'la anlaştı. Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde, ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.
Giresunspor'da kısa süre görev yapan Ümit Özat, Adana Demirspor'u, bir dönem Afjet Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gülpınar da Tetiş Yapı Elazığspor'u çalıştırıyor.
Ligde geçici isimler hariç görev yapan teknik adamlar şunlar:
Adana Demirspor: Hakan Kutlu, Yılmaz Vural, Ümit Özat
Adanaspor: Cihat Arslan, Coşkun Demirbakan, Eyüp Arın
Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar, Serhat Güller, Yusuf Şimşek
Altay: Alper Avcı, Özden Töraydın, Sait Karafırtınalar
Altınordu: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak
Boluspor: Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak
Denizlispor: Osman Özköylü, Yücel İldiz
Eskişehirspor: Fuat Çapa
Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği: Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez
Giresunspor: Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat, Kemal Kılıç
Hatayspor: İlhan Palut
İstanbulspor: Fatih Tekke
Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz, Levent Açıkgöz, Taner Öcal
Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Osman Özköylü
Tetiş Yapı Elazığspor: Orhan Kaynak, Erhan Altın, Serhat Gülpınar
Ümraniyespor: İsmet Taşdemir, Ahmet Taşyürek
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